衣索比亚政府与叛军激烈交火 争夺重要城市

（法新社肯亚首都奈洛比1日电） 惊恐的民众回报，衣索比亚政府军与泰格瑞省叛军今天展开激战，争夺科姆博查的控制权。叛军宣称2天内已攻陷2座城镇。

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法新社报导，叛军昨天声称控制德西（Dessie）并获得证实，现在又传夺下科姆博查（Kombolcha），显示泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front, TPLF）在这场持续近1年的战役中取得重大进展。

衣索比亚北部大多数地区目前通讯中断，记者采访受限，使得这类资讯难以获得独立证实。

科姆博查当地居民形容，枪声彻夜未停，一直延续到今天清晨。部分居民则说，半夜听到疑似空袭的声响发生在城镇郊区。

居民穆罕默德（Mohammed）和其他居民都基于安全因素拒绝透露姓氏。他表示：「晚上一直传出枪响，我在午夜过后听到科姆博查郊区传出空袭声。」

开店的哈迪乌（Hamdiu）告诉法新社，他也在午夜听到像是空袭的声音。「巨大的枪声直到（今天）早上都可以听见。」

衣索比亚政府过去2周持续对泰格瑞省（Tigray）进行空袭，但炮火先前并未对准科姆博查与德西所在的阿姆哈拉地区（Amhara）。政府发言人今天则对法新社表示，昨晚没有对科姆博查进行空袭。

© 2021 AFP