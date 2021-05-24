衣索比亚未积极结束泰格瑞省内乱 美祭签证限制

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（法新社华盛顿23日电） 美国政府今天说，衣索比亚及厄利垂亚两国官员涉嫌加剧衣国北部泰格瑞省（Tigray）已持续6个月的战事，「未采取有意义措施来结束敌对」，美方将对涉及的官员祭出签证限制。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）声明指出：「泰格瑞百姓的人权持续遭到侵犯，虐待与暴行不断，他们急需的人道救助却被衣索比亚和厄利垂亚军队与武装分子扣住。」

「尽管有显着的外交接触，泰格瑞冲突各方并未采取有意义的措施来结束敌对，或谋求以和平方式解决政治危机。」

布林肯也宣布对衣国经济与安全协助施加「广泛」限制，但美国在医疗、食物及教育等领域将持续提供人道援助。

他说，签证限制是针对「现任或前任衣索比亚或厄利垂亚政府官员、安全部队成员等人士，包含阿姆哈拉（Amhara）地区以及非正规部队以及泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front, TPLF）成员」。

泰格瑞冲突于去年11月初爆发，当时总理阿迈德（Abiy Ahmed）出动部队扣留当地执政党泰格瑞人民解放阵线高层，并解除他们的武装。

© 2021 AFP