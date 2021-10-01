衣索比亚驱逐7联合国高官 人道救援工作堪忧

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（法新社衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴30日电） 衣索比亚今天以「干涉」衣国内政为由，表示将驱逐7名联合国高阶官员，饱受战争摧残和饥荒威胁的泰格瑞省（Tigray）地区人道救援问题更加堪忧。

衣国外交部在脸书页面发布的声明中指出，包括联合国儿童基金会当地负责人在内的这7名联合国官员因「干涉衣国内政」，被列为「不受欢迎人物」。

联合国7月曾警告泰格瑞地区有40万人已经「陷入饥荒状态」。政府官员并未进一步解释驱逐原因，不过这7名被驱逐的人之中数人曾对泰格瑞的严峻情势发声。

名列驱逐名单的联合国衣索比亚人道工作代理协调员雷提（Grant Leaity）本月警告，救济援助物资、现金和燃料库存「非常低，甚至已完全耗尽」，存粮也已在8月底吃完了。

本月稍早，医师向法新社表示，泰格瑞正在进入新的死亡阶段，这是由类似1980年代让衣索比亚成为饥荒代名词的普遍饥饿所造成。

法新社检视过的救援机构内部文件指出，母亲们以树叶喂食孩子以维持他们活命，营养不良和饿死的案例正在攀升。

泰格瑞省会马凯勒（Mekele）艾德转介医院（Ayder Referral Hospital）研究主任凯柏德（Hayelom Kebede）指出，驱逐联合国高层官员对救援工作是一项重大打击。

他说：「如今营养不良的孩子将得不到帮助，这是一大打击。接下来几天我们将看到孩童死亡将出现灾难性增加。」他表示，过去一周，光是在艾德转介医院就有6名孩童死于饥饿。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP