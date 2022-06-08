表达对枪枝责任诉求 马修麦康纳白宫演说数度哽咽

（法新社华盛顿7日电） 奥斯卡金像奖影帝马修麦康纳家乡德州尤瓦尔迪（Uvalde）5月24日发生校园枪击案，震惊各界，他今天站上白宫讲台，情绪激昂地表达对「枪枝责任」的诉求。

广告 继续浏览后续

52岁的马修麦康纳（Matthew McConaughey）告诉记者：「我们现在正迎来一个前所未有的机会之窗，一个看似能带来真正改变的窗口，真正的改变确实有可能发生。」

尤瓦尔迪洛伯小学（Robb Elementary School）发生大规模枪击案，导致19名学童和两名教师遇难身亡后，马修麦康纳曾低调现身这座小镇会见受害者家属。他今天在白宫发表演说时，谈起一些在枪击案中遇害的孩童，字字铿锵有力。

马修麦康纳举起一些受害学童的照片时，似乎数度哽咽，并用拳头敲击讲台桌面。他谈到了他们的家人、他们遭枪击当天的穿着，以及他们长大后想成为什么样的人。

他展示一幅由拉米雷斯（Alithia Ramirez）所绘的彩色画作，10岁的拉米雷斯梦想有朝一日能够前往巴黎就读艺术学校。

马修麦康纳还说，妻子艾维斯（Camila Alves）手里拿的是另一名受害者罗德里格斯（Maite Rodriguez）的绿色Converse帆布鞋。

他说，这双绿色Converse帆布鞋的右脚鞋尖处有个爱心图案，成了枪击事件后唯一可以识别罗德里格斯身分的明确证据。

马修麦康纳在白宫演说前会见总统拜登和国会议员，他说，受害者家属告诉他，他们希望让失去挚爱变得有意义，「他们希望孩子的梦想得以延续」。

他说：「我们安慰了很多人，你知道他们都说了些什么吗？他们说，『我们想要安全无虞的校园，我们要管制枪枝的法律，别让那些坏人轻易取得这些该死的火器』。」

「我们必须投资心理健康保健。我们需要较安全的校园。我们必须恢复我们的美国价值观，我们需要负责任的拥枪权。」

「我们需要（对购枪者进行）背景调查。我们必须将购买AR-15半自动步枪的最低年龄提高到21岁。」

马修麦康纳说，这应该是个「不分党派的问题」。曾以「药命俱乐部」（Dallas Buyers Club）获得2014年奥斯卡最佳男主角的他曾考虑竞选德州州长。

他说：「尽管我们的国家存在严重分歧，但枪枝责任问题是我们一致支持的议题。」

「这些枪手的个别行为中，没有民主党或共和党价值。双方能否超越政治问题，承认我们有生命安全上的问题？」

枪枝暴力事件在美国层出不穷，纽约州水牛城（Buffalo）一家连锁超市和尤瓦尔迪校园相继发生大规模枪击案，震惊全国，再度激起采取行动的呼声。

根据美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）／英国市调公司「舆观」（YouGov）最近所做的民调，有62%美国人支持在全国范围内禁止使用半自动步枪，更有81%受访者支持对所有购枪者进行背景调查。

根据非营利研究组织「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）资料，今年截至目前，美国枪枝暴力已造成1万8000多人死亡，其中近1万300人为轻生。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP