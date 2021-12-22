被传出生时是男儿身 法国第一夫人将提告

（法新社巴黎22日电） 法国第一夫人碧姬．马克宏（Brigitte Macron）将对网路阴谋论采取法律行动，近日网路谣言声称她出生时为男性，本名叫做尚米歇尔．托涅（Jean-Michel Trogneux）。

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碧姬．马克宏的律师恩诺希（Jean Ennochi）告诉法新社：「她决定展开提告程序，正在进行中。」

距法国总统大选不到4个月，近日这个谣言在社群媒体上有如野火燎原，一发不可收拾，除表达对中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）的强烈反对态度，也夹杂着极右派意识形态和跨性别恐惧心理。

在此之前，针对知名政治人物编造有关跨性别恐惧的假新闻，在法国非常少见，但在全球并非新现象。

美国前总统欧巴马夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）、美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）和纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）都曾受到此类谣言攻击。

有关碧姬原为男性的谣言，3月首度出现在一名叫做雷伊（Natacha Rey）的脸书用户发文中。她自称是名「记者」，贴文内容多为阴谋论，以及抨击所谓的「健康独裁」。

另名脸书用户紧抓这个说法不放，还捏造碧姬是「撒旦崇拜、犯有恋童罪行的跨性人」阴谋论。

这个说法于10月中出现在「事实与文件」（Facts and Documents）评论性杂志上，该杂志1996年由极端右派作家拉提耶（Emmanuel Ratier）创办。Ratier, who died in 2015.

根据资料分析工具InVid We Verify，这篇文章刊登后将近2周，#JeanMichelTrogneux的标签于11月1日首度出现在推特（Twitter）。

12月6日这个标签只被转推35次，但3周后成长到超过1万3000次。根据InVid的最新统计，这个标签目前被转推6万8300次，有超过17万4000个赞。

© 2021 AFP