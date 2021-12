被传出生时是男儿身 法国第一夫人将提告

(法新社巴黎22日电) 法国第一夫人碧姬.马克宏(Brigitte Macron)将对网路阴谋论采取法律行动,近日网路谣言声称她出生时为男性,本名叫做尚米歇尔.托涅(Jean-Michel Trogneux)。

广告 继续浏览后续

碧姬.马克宏的律师恩诺希(Jean Ennochi)告诉法新社:「她决定展开提告程序,正在进行中。」

距法国总统大选不到4个月,近日这个谣言在社群媒体上有如野火燎原,一发不可收拾,除表达对中间派总统马克宏(Emmanuel Macron)的强烈反对态度,也夹杂着极右派意识形态和跨性别恐惧心理。

在此之前,针对知名政治人物编造有关跨性别恐惧的假新闻,在法国非常少见,但在全球并非新现象。

美国前总统欧巴马夫人蜜雪儿.欧巴马(Michelle Obama)、美国副总统贺锦丽(Kamala Harris)和纽西兰总理阿尔登(Jacinda Ardern)都曾受到此类谣言攻击。

有关碧姬原为男性的谣言,3月首度出现在一名叫做雷伊(Natacha Rey)的脸书用户发文中。她自称是名「记者」,贴文内容多为阴谋论,以及抨击所谓的「健康独裁」。

另名脸书用户紧抓这个说法不放,还捏造碧姬是「撒旦崇拜、犯有恋童罪行的跨性人」阴谋论。

这个说法于10月中出现在「事实与文件」(Facts and Documents)评论性杂志上,该杂志1996年由极端右派作家拉提耶(Emmanuel Ratier)创办。Ratier, who died in 2015.

根据资料分析工具InVid We Verify,这篇文章刊登后将近2周,#JeanMichelTrogneux的标签于11月1日首度出现在推特(Twitter)。

12月6日这个标签只被转推35次,但3周后成长到超过1万3000次。根据InVid的最新统计,这个标签目前被转推6万8300次,有超过17万4000个赞。

© 2021 AFP