被囚禁近3年 沙乌地公主及女儿获释

（法新社利雅德8日电） 沙乌地阿拉伯巴斯玛公主的法律顾问今天表示，巴斯玛和她已成年的女儿在未遭指控下被拘押近3年，如今获释返家。

广告 继续浏览后续

57岁的巴斯玛公主（Princess Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud）从商，是沙国王室成员，也是人权运动人士，2019年3月与女儿素荷（Souhoud Al Sharif）一起失踪。

巴斯玛的法律顾问艾斯特拉曼特（Henri Estramant）说：「遭任意拘禁的两位女士，已在2022年1月6日星期四获释，回到她们在吉达（Jeddah）的住家。」

他表示，公主目前很好，但将会就医；她看来累坏了，但精神状况良好，也感谢能和儿子们重聚。

沙国政府新闻办公室并未立即回覆置评要求；政府也从未公开评论此案。

2020年，巴斯玛公主透过她的社群媒体管道表示，她被拘禁在首都利雅德（Riyadh）1年多，人已病了。

巴斯玛是已故绍德国王（King Saud）最小的孩子，她经常批评沙国对待妇女的方式。

2019年2月下旬巴斯玛被逮捕前，原计划赴海外就医；当时她一名亲戚表示，巴斯玛遭拘禁之后，才被告知她涉嫌伪造护照。

这名亲戚说，这项指控后来撤诉， 但巴斯玛母女仍旧被囚禁。

巴斯玛在社群网站上说，她被拘禁在艾海尔监狱（Al-Ha'ir）。

根据路透社所见巴斯玛家族2020年3月5日向联合国递陈的请愿，内容指巴斯玛被拘禁可能是因为她「对母国所发生的弊端直言不讳，同时…也在追查她父亲被冻结的遗产」。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP