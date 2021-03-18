被拜登说是刽子手 蒲亭回呛：你在说你自己

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（法新社莫斯科18日电） 美国总统拜登昨天称俄罗斯总统蒲亭「刽子手」，引发这两个前冷战时期敌国数十年来最严重外交危机。蒲亭今天回呛拜登「你在说你自己」，他的发言人也指责拜登无意改善双边关系。

拜登（Joe Biden）昨天接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时表示，蒲亭（Vladimir Putin）在去年美国总统大选试图让自己落选，他将为此「付出代价」；当被问到是否认为蒲亭是「刽子手」，拜登回答「是的」。

蒲亭今天在电视上针对拜登发言表示：「我们总在对方身上见到自己的特质，以为他跟我们一样。」不过他说，莫斯科不会和华府断绝关系，但会在「有利于」俄罗斯的条件下和美国合作。

莫斯科昨天已对拜登言论迅速做出回应，当晚便召回驻美国大使紧急谘询，这在俄罗斯近年外交上未曾见过。俄罗斯使馆表示，大使安托诺夫（Anatoly Antonov）预计20日启程返国，以讨论「如何修补陷入危机的俄美关系」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天则对记者说：「美国总统的这些发言非常糟糕。他显然不想要（美国）与我国的关系重返正轨。我们接下来的行动都将以此为依据。」

培斯科夫还说，「若有必要」蒲亭将接见驻美大使安托诺夫。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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