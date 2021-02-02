被控歧视女性及亚裔 Google付380万美元和解

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（法新社旧金山1日电） 美国劳工部今天晚间表示，谷歌公司（Google）同意支付380万美元（约新台币1亿640万元），就被控歧视女性工程师和亚裔求职者一案达成和解。

美国劳工部（Department of Labor）表示，大部分和解金将作为2565名女性工程师的补发薪资与利息，以及用来补偿近3000名未获录取工程师的女性或亚裔人士。

Google表示，公司进行例行性内部分析时，发现这项待遇差异；公司同意以和解来补救，但否认有任何违法情事。

Google发言人回应法新社提问时说：「我们认为每个人都应依工作表现获得薪资，而非他们的身份。Google将致力让我们的雇用和报酬制度公平不具偏见。」

发言人也说，Google每年都分析薪资数据来检查差异性，并表示公司「乐见」此事获得解决。

根据劳工部，Google在矽谷（Silicon Valley）与华盛顿州的办公室，经评估发现软体工程师薪酬有性别差异。

联邦政府承包合同合规办公室主任珍妮・杨（Jenny Yang，音译）表示：「薪酬差异性仍是一种系统性问题。」

联邦政府承包合同合规办公室也说，他们发现存在「雇用比例差异」，让女性和亚裔争取软体工程师职位时处于劣势。

根据劳工部，Google也同意检讨聘用和给薪的规定、程序和做法，作为和解协议的一环。

© 2021 AFP