被控煽动美国会暴乱「骄傲男孩」遭加拿大列为恐怖实体

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（法新社渥太华3日电） 加拿大今天将极右翼团体「骄傲男孩」列为恐怖实体，称这个组织对安全构成「严重且日益加剧的威胁」，并在上个月酿成5死的美国国会大厦暴乱事件扮演「关键角色」。

尽管骄傲男孩（Proud Boys）从未在加拿大发动攻击，加国公共安全部长布莱尔（Bill Blair）说，国内情报单位对这个组织的担忧与日俱增。

布莱尔在记者会上说：「暴力问题严重升温，令人忧心，除了言论方面，还有相关活动和计画，这就是我们今天做此回应的原因。」他并未提供更多细节。

他说，「加拿大绝不容忍涉及意识形态、宗教或政治动机的暴力行为」，还说当局自2018年起就开始监控骄傲男孩。

加拿大政府表示，骄傲男孩是「从事政治暴力的新法西斯团体」，其成员「拥护仇恨女性、反伊斯兰、反犹太、反移民和／或白人至上主义的意识形态」。

除此之外，渥太华当局另将12个团体列入恐怖实体名单，其中有3个是新纳粹（neo-Nazi）团体，另外8个组织则被形容是盖达组织（al Qaeda）和达伊沙（Daesh，即伊斯兰国）的分支机构，还有一个是从事克什米尔脱离印度运动的伊斯兰激进团体真主穆斯林游击队（Hizbul Mujahideen）。

约有70个团体被加拿大列入恐怖实体清单。

© 2021 AFP