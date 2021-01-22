被控职场霸凌 加拿大总督调查出炉前请辞

广告 继续浏览后续

（法新社渥太华21日电） 有报导披露，一份对帕耶特职场霸凌的调查即将出炉，内容对她极尽严斥，而她在今天请辞。加拿大总督帕耶特是英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）在加拿大的代理人。

法新社报导，加拿大总督官邸丽都堂（Rideau Hall）去年7月遭人爆料「职场氛围极差」后，加国政府下令展开独立调查。

加拿大媒体引述不具名消息来源，称调查内容结果对当事人极为严厉。

帕耶特（Julie Payette）今天发声明说：「基于对总督府办公室的尊重，并维护本国及我们民主体制的利益，我的结论是应派个新的总督。」

「我已提出辞呈…（且）已告知加拿大总理我的决定。」

一些在职及离职的总督办公室人员称遭帕耶特职场霸凌，指控她会对人乱吼、公然羞辱人，其中一些员工甚至会流着泪走出她的办公室。

帕耶特当时回应，她非常严肃看待这些指控。总督请辞，特别是在这种情况下辞职，在加拿大史上前所未见。

除霸凌指控外，帕耶特也因坚持花大钱整修丽都堂，装潢完后又拒绝入住而遭公众批评。

帕耶特先前争议性地任命长年好友狄罗伦索（Assunta Di Lorenzo）出任总督秘书，而狄罗伦索这次也因被控不当待人跟着辞职。

© 2021 AFP