被控镇压示威 史瓦帝尼邀国际调查团查明

广告 继续浏览后续

（法新社史瓦帝尼首都姆巴巴内3日电） 史瓦帝尼爆发争取民主示威并惊传血腥镇压，史瓦帝尼政府表示，非南开发共同体的调查团将来查明真相。

内陆王国史瓦帝尼（旧称史瓦济兰）国内近日呼吁当局政治改革的示威活动有增无减，政府出动军队驱离群众，一些未经证实的影像显示安全部队殴打示威者。

国际特赦组织（Amnesty International）指控史国部队「公然践踏人权」，宣称至少20人因此被杀。

史瓦帝尼政府表示，已邀请非南开发共同体（SADC ，由16个南部非洲国家组成），从4日起展开「真相调查任务」。史瓦帝尼政府到目前仍声称，未接获任何官方的示威死亡通报。

非南开发共同体表示，代表团将敦促史国谋求化解争议的长远方案。

网路服务供应商表示，史瓦帝尼当局下令，在接获进一步通知前，必须切断社群媒体及线上平台。当地仍在实施宵禁，街道上有大批警力巡逻。

示威者本周稍早无视禁令，专门朝与国王恩史瓦帝三世（King Mswati III）有关的建筑物攻击。史瓦帝尼位于南非与莫三比克之间，人口约130万，骚乱引发的暴力已遭国际社会谴责。

© 2021 AFP