被控非法持有对讲机等罪名 翁山苏姬再判4年徒刑

（法新社仰光10日电） 遭罢黜的缅甸民选领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）一系列案件的最新审判出炉，军事法庭今天宣判翁山苏姬3项罪名成立，需入监服刑4年。

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缅甸军方去年2月1日清晨发动政变推翻诺贝尔和平奖得主翁山苏姬政府，结束缅甸短暂的民主实验，翁山苏姬本人则从政变迄今一直遭到拘留。

军方将领夺权在全国各地普遍掀起抗议示威声浪，安全部队试图以大规模拘留民众和血腥镇压来弭平异议；根据当地观察组织说法，政变迄今已造成逾1400名平民丧命。

知悉法院今天判决结果的消息人士告诉法新社，76岁的翁山苏姬因与非法进口及持有对讲机有关的2项指控，以及1项违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）规范的指控被判有罪。

对讲机的指控源于政变当天军人突袭翁山苏姬住处，据称搜出该违禁设备。

法院去年12月宣判翁山苏姬在竞选期间因煽动及违反COVID-19防疫规定，遭判处4年有期徒刑，今天审判结果让刑罚再添一笔。

军政府领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）当时将刑期减为2年，并表示翁山苏姬可以在首都奈比多（Naypyidaw）家中软禁服刑。

去年12月的判决引发国际挞伐，缅甸大众恢复旧有的抗议策略，以敲打锅碗瓢盆方式表达愤怒。

在判决出炉前，人权观察（Human Rights Watch）研究员曼尼孟（Manny Maung）表示，进一步判罪将加深全国不满。

© 2022 AFP