被澳洲关在太平洋岛屿多年 数十难民终获释

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（法新社布里斯本1日电） 澳洲当局为遏阻人们入境澳洲寻求庇护，制定出拘留政策。维权人士今天表示，澳洲当局已释放60多名因这项政策而被拘留多年的难民。

根据澳洲难民行动联盟（Refugee Action Coalition）与法律代表，过去2天，澳洲当局从布里斯本（Brisbane）、雪梨（Sydney）与达尔文（Darwin）的旅馆与拘留中心，陆续释放超过60名难民。

这些难民曾被监禁在澳洲设于太平洋岛屿的拘留中心长达8年，后来他们取得临时签证，被转送进澳洲就医。

坎培拉当局会把任何企图搭船入境澳洲的人，送往巴布亚纽几内亚的曼奴斯岛（Manus Island）或诺鲁。当局称这个强硬举动目的在避免人员偷渡。

当局在这两天陆续放人之前，去年12月与今年1月，另有超过60名难民在类似情况下获释。

澳洲内政部长杜登（Peter Dutton）1月告诉当地电台，相较于继续拘留，难民获释到社区的成本「较低」。

澳洲难民行动联盟的林图（Ian Rintoul）则呼吁政府释放大约75名仍被拘留在澳洲境内的难民。

目前巴布亚纽几内亚与诺鲁境内，也有超过250名难民前途未卜。林图告诉法新社：「他们不知道自己为何被遗留下来，也不知未来会怎样。」

澳洲如今虽释放难民，但内政部表示，政府依然「坚定」维持既有政策，也就是难民「不会在澳洲永久安顿」。

一名发言人表示：「过境者拥有移民至第三国的选项。当局鼓励他们完成治疗，好让他们能接续异地安置之路，前往美国、返回诺鲁或巴布亚纽几内亚，或是回到自己的母国。」

不过杜登已承认，政府现在要实现上述程序，难度非常高。

© 2021 AFP