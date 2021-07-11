被赶下台近1个月 尼坦雅胡11日凌晨黯淡搬离官邸

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（法新社耶路撒冷11日电） 以色列前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近1个月前遭继任的班奈特（Naftali Bennett）赶下台，不过直到今天凌晨才正式搬出他位于耶路撒冷的官邸。

尼坦雅胡家族发言人透过声明向媒体表示，午夜过后不久，尼坦雅胡一家便离开位于巴尔福街（Balfour Street）的官邸。

有人曾在周末目击到官邸外有搬家卡车，并录到黑色奥迪汽车被拖离官邸。

早年曾担任过3年总理的鹰派领袖尼坦雅胡2009年再度接掌总理一职，连续12年担任以色列领导人，成为以色列史上任期最久的总理。

即使尼坦雅胡历经诈欺、贿赂及背信指控的审判，依然稳坐总理宝座。尼坦雅胡对这些指控均予以否认，并说这些都是针对他的左翼阴谋。

尼坦雅胡在不到2年时间内带领以色列经历4次严重分裂的选举，后来遭右翼民族主义派的班奈特赶下台。班奈特于6月13日宣誓就职，领导一个意识型态不一致的联合政府。

然而，尼坦雅胡当时并未搬离总理官邸，反而持续在官邸招待达官显要，包括在川普任内担任美国驻联合国大使的海利（Nikki Haley）。

尼坦雅胡与班奈特办公室6月底宣布，尼坦雅胡搬离总理官邸的最后期限为7月10日星期六。

尼坦雅胡在今天午夜过后，略晚于他同意的时间点搬离官邸。

一个一年多来每周都在官邸外发动抗议行动的组织「犯罪总理」（Crime Minister）今天讥讽尼坦雅胡，该组织在脸书上写道：「被告和他的家属夜里像最后一批贼一样逃走。」

班奈特预计今天将接手总理官邸。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP