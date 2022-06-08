被迫前往俄军地盘 乌克兰平民：遭亲俄分子盘问

（法新社华沙7日电） 许多乌克兰人被俄罗斯军队逼迫前往俄国，期间颠沛流离，有人分享自身经历，称遭到亲俄分离主义分子盘问。

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斯维特拉娜（Svitlana）被迫前往俄罗斯。斯维特拉娜原本和丈夫和公婆一同躲在马立波一处地下室，后来俄军命令他们前往俄国占领区。

46岁的斯维特拉娜说：「当有人拿着枪这么对你说时，你其实没办法说不。」她后来辗转抵达了乌克兰西部的利维夫（Lviv）。

斯维特拉娜一家起初被带往马立波附近的新亚速斯克镇（Novoazovsk），此处受到获俄国撑腰的分离主义者掌控。

他们在一间学校里待了4天，接着被移送到史塔罗贝谢夫（Starobesheve），在那里，他们被安置在一座拥挤的社区中心里，人们席地而睡。

斯维特拉娜说：「最糟的是脏脚、脏身体散发的臭味。即使我们洗了好几次，味道仍留在我们的物品上。」

3天后，斯维特拉娜一家在一座分离主义分子警方掌控的建筑物里接受盘问。

他们必须回答是否有亲戚在乌国军队里的种种书面问题，采集指纹，还必须交出手机供人检查。

在另一间房间里，男性必须褪去衣物，以表明身上没有乌克兰爱国刺青或可能被怀疑是从军留下的伤疤。斯维特拉娜说：「我的丈夫必须脱去内裤和袜子以外的所有衣物。」

她担心可能因为自己「亲乌立场」而遭到迫害，表示「我们也删掉了手机内所有照片和社群媒体」。

© 2022 AFP