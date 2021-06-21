裘莉访布吉纳法索难民营 忧全球难民流离失所

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（法新社布吉纳法索首都瓦加杜古20日电） 奥斯卡金像奖影星安洁莉娜裘莉今天造访西非内陆国家布吉纳法索一处难民营，此地安置了数以千计为逃避圣战士暴力攻击而流离失所的马利人。

安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）以联合国难民署（UNHCR）大使身分，造访布吉纳法索东北部的古迪布（Goudebou）难民营。

在布国外交部长巴瑞（Alpha Barry）陪同下，安洁莉娜裘莉搭乘直升机抵达这处难民营，出席「世界难民日」（World Refugee Day）活动仪式。

她受访时表示：「20年来，每年的今天，我都在不同国家与难民们共同纪念这个日子。」

「对于全球难民流离失所的情况，我从未像今天这般忧心。」

联合国难署说，去年7月到12月间，有将近1万1000 人从布吉纳法索北部多个城镇重回古迪布难民营。

古迪布难民代表瓦纳定（Wanadine ag Mohamed）说：「尽管布吉纳法索当局和其伙伴，以及国防与安全部队致力维护沙赫尔地区（Sahel）安全，难民仍得和日益恶化的安全情势搏斗。」

他根据布吉纳法索当局指出，东北部村庄索尔汉（Solhan）本月4日至5日遭遇攻击，枪手至少杀害了132人。

自2015年来，布吉纳法索人频频成为盖达组织（Al-Qaeda）和伊斯兰国（Islamic State）圣战士的攻击目标，迄今已造成1400多人丧生，迫使100万人逃离家园。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP