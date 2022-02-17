裴洛西会阿巴斯 谈恢复以巴两国方案

（法新社约旦河西岸雷马拉17日电） 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的办公室表示，阿巴斯今天在被以色列占领的约旦河西岸，与美国联邦众议院议长裴洛西会面，讨论恢复旨在解决以巴冲突的「两国方案」。

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这是86岁的阿巴斯（Mahmud Abbas）近年与美国官员举行的最高层级会议之一。

阿巴斯呼吁美国采取行动因应「以色列的单方面行为」，并称这些行径「破坏了两国方案（Two-state solution）」。

这类行为包括在约旦河西岸（West Bank）扩张犹太屯垦区，以及在被以色列兼并的东耶路撒冷（East Jerusalem）多处驱离巴勒斯坦人。巴勒斯坦人主张未来建国将以东耶路撒冷为首都。

在美国前总统川普政府任内，美国与巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的关系实质瓦解，特别是在川普承认耶路撒冷是以色列「不可分割的首都」之后。

现任美国总统拜登（Joe Biden）去年上任后，已与阿巴斯和巴勒斯坦自治政府有过一系列接触。

裴洛西（Nancy Pelosi）正率领8位民主党籍议员组成的代表团访问中东，她已见过数名以色列高官，包括今天稍早与以色列总理班奈特（Naftali Bennett）的会面。

班奈特感谢裴洛西「持续支持以色列」；裴洛西的办公室也透过声明表示，裴洛西与美方代表团在跟以色列官员会谈时，申明「美国对以色列国的承诺如钢铁般坚定」。

「我们多次重申美国对一个公正、持久两国方案的承诺，这项方案能为以色列、巴勒斯坦人及其邻邦提升稳定和安全。」

专家表示，华府亟思与以色列合作支持巴勒斯坦自治政府，使其作为对抗伊斯兰运动组织「哈玛斯」（Hamas）的堡垒。

巴勒斯坦人组织哈玛斯掌控加萨走廊（Gaza Strip），被许多西方国家列为恐怖组织。

© 2022 AFP