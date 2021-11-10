裴洛西COP26峰会宣布 美国重返国际舞台

（法新社格拉斯哥9日电） 美国在前总统川普执政期间退出巴黎气候协定，由众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）领导的国会民主党人亟欲修补此事造成的伤害，今天在联合国气候峰会上宣告要在气候事务上重返主导地位。

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参加联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）的20人代表团成员包括联邦众议院几个主要委员会的主席，及资历较浅的成员，例如2018年部分因对抗全球暖化威胁的行动平台而当选的议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）。

欧加修－寇蒂兹说：「美国以气候行动和减少温室气体排放领头羊的身分重返国际舞台。」她是「绿色新政」（Green New Deal）的主要推手，这项政策协助形塑立法的重要部分。

美国总统拜登6日赞扬国会通过1.2兆美元的基础建设计画，这项计画有数十亿计美元将用在电动车充电站上，另有数百亿计美元用于气候复原力措施。

不过，规模更大、斥资数千亿美元专款在气候行动上的「重建美好未来」（Build Back Better）法案却遭到延迟，至少依目前所写的法案文本来看，能否通过都还是未知数。

联邦众议院议长裴洛西在记者会上表示：「我们全副武装来到这里，准备接受挑战、迎接这个时刻。」

「这一切都是为了孩子们，留给他们一个能健康、更安全，且更能达成成就的世界。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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