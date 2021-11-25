西伯利亚矿灾至少11死45伤 46人受困矿坑

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯官员表示，一处位于西伯利亚的矿场今天发生事故，造成至少11人身亡45人受伤，另有数十人受困矿坑、情况不明。

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当地首长席维勒夫（Sergei Tsivilev）在Telegram表示，位于克麦洛伏（Kemerovo）地区贝洛沃（Belovo）镇附近的Listvyazhnaya煤矿场，事故发生时矿坑内有285人。

目前官方尚未说明事故原因。

「塔斯社」（TASS）引述当地救难单位的话报导指出，煤尘在一处通风井着火，导致坑内浓烟密布。

席维勒夫说，目前至少有11人丧命，46人仍受困矿坑内，「无法联系上这些人」。

俄罗斯紧急事务部表示，矿坑内其他人已疏散到地面上，有45人受伤。

当地调查人员表示，今天上午8时35分，矿坑内浓烟扩散；根据初步资讯，「一些矿工呛入毒烟」。

俄罗斯国家电视台播放救援人员与调查人员的现场工作画面，目前当地已降雪。

Listvyazhnaya煤矿场建于1956年，由位于克麦洛伏市的煤矿公司SDS-Ugol所拥有。

根据俄国媒体，2004年这处矿场曾发生甲烷爆炸，夺走13条人命。除此之外，早在1981年这座矿场也曾发生爆炸，造成5人身亡。

由于安全标准匮乏、工作条件缺乏监督、加上苏联时代的设备老化，矿场事故在俄罗斯和前苏联地区各地相当普遍。

近来最严重的例子之一是，2019年10月，西伯利亚一处金矿场一座非法大坝发生堤防溃堤事件，造成17人死亡。

© 2021 AFP