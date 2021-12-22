西安增52例本土 多处封控交通量大减

（法新社北京22日电） 中国陕西省西安市的新冠疫情升温，当地今起断然采取严格防控措施，包括禁止民众在未经官方许可出城，另有数以百计的航班取消。

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2022年2月的北京冬奥筹备进入紧锣密鼓阶段，中国为映对几个城市的本土疫情，举国进入防疫高度戒备。

据大陆国家卫健委发布，过去一天新增确诊病例77例，其中本土病例57例，西安新增本土52例成为疫情重灾区。

根据疫情防控要求，22日起西安市7个一级客运站全部停运。另据官方中央电视台报导，为坚决防止疫情外溢，当地加强机场、车站、口岸等出省通道管控措施，离开西安人员须向所在单位或者街道（乡镇）报备，履行离西安审批手续，确保不扩散、不蔓延。

西安已从21日起展开对市内1300万人的新一轮筛检。

据陕西省人民政府公布，出现阳性病例的大楼、机构与据点即划定为封控区，第一时间落实封闭管控措施，核酸检测实行单人单采，做到「足不出户、服务上门」。

封控区内病例所在点，所有人员一般实施集中隔离，其他人员实施严格居家隔离，家庭居住条件达不到居家隔离标准的，也实施集中隔离。现在西安市的封控区有90个。确切受冲击影响人数尚待统计。

据追踪航班的VariFlight显示，85%往返西安机场的班机已停飞。室内地铁、公交车的载客容量降载，校园停课。

© 2021 AFP