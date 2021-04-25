西撒哈拉独立运动领袖西班牙就医 摩洛哥抗议

广告 继续浏览后续

（法新社摩洛哥拉巴特24日电） 摩洛哥官方人士告诉法新社，在西撒哈拉（Western Sahara）独立运动领导人盖里获准赴西班牙就医后，摩洛哥今天「愤怒」召见西班牙大使。

西班牙外交部22日说，获阿尔及利亚支持的波利萨里欧阵线（Polisario Front）领导人盖里（Brahim Ghali）正在接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）治疗，而他「完全是因为人道因素」被转到西班牙就医。

西班牙外交部长龚萨雷斯-拉雅（Arancha Gonzalez Laya）23日在记者会上说：「这不会阻碍或困扰西班牙与摩洛哥的良好关系。」

但摩洛哥官员今天告诉法新社，摩洛哥外交部长波利塔（Nasser Bourita）表达对此事「无法理解与愤怒」，并且要求西班牙大使解释。

西撒哈拉过去是西班牙殖民地，被联合国归类为「非自治领土」，几十年来西撒哈拉的地位引发摩洛哥与波利萨里欧阵线对立，波利萨里欧阵线要求就西撒哈拉是否成为独立国家进行公投。

波利萨里欧阵线领导人在1976年2月宣布成立撒哈拉威阿拉伯民主共和国（Saharawi Arab Democratic Republic, SADR），摩洛哥与波利萨里欧阵线间的战争接踵而至，1991年在联合国斡旋下停火。

摩洛哥给予西撒哈拉自治权，但坚持西撒哈拉是王国主权的一部分。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP