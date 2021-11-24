西撒哈拉问题紧张 以色列国防部长首访摩洛哥

（法新社拉巴特23日电） 摩洛哥与阿尔及利亚为西撒哈拉问题关系紧绷之际，以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）今天抵达摩洛哥，展开「历史性」访问，目标在扩大增强双方关系。

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最近摩洛哥与阿尔及利亚之间为西撒哈拉问题关系紧绷，甘茨适时到访，这是摩以两国去年底关系正常化以来，以色列国防部长首度访问摩洛哥。

甘茨已说，他将与摩洛哥国防部长签署国防「合作协议」，「持续加强双方关系」，又说这场历史性访问最终以成功收场至关重要。 甘茨专机今晚抵达拉巴特（Rabat），将展开一天半的会谈行程，包括与摩洛哥国防部长和外交部长见面，以及走访当地犹太会堂。

熟悉内情人士告诉法新社说，甘茨此行目的是「为双方未来安全合作关系建立基础」。

摩洛哥与以色列曾在1993年建立低阶外交关系，但在2000年「第二次巴勒斯坦人大起义」（Second Palestinian Intifada）之初，拉巴特断绝和以色列关系。

去年12月，摩洛哥继阿拉伯联合大公国与巴林之后，与以色列关系正常化。当时前美国总统川普居中协调，并承认摩洛哥对西撒哈拉地区（Western Sahara）的主权，摩洛哥和以色列恢复了外交关系。

西撒哈拉是位于大西洋岸的狭长地带，毗邻摩洛哥，曾是西班牙殖民地，但一直存在主权争议。摩洛哥和阿尔及利亚支持的波利萨里欧阵线（Polisario Front），数十年来为争夺这个地区的主权而相持不下。

上个月，以色列石油公司Ratio Petroleum宣布与拉巴特达成协议，在西撒哈拉地区达克拉（Dakhla）外海共同探勘油气。（译者：纪锦玲）

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