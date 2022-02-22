西方准备制裁俄罗斯 布伦特原油逼近100美元

（法新社伦敦22日电） 伦敦北海布伦特原油价格今天攀涨，逼近每桶100美元，主因石油主要生产国俄罗斯将派兵进驻乌克兰东部两个亲俄分离主义分子掌控地区，引发西方国家准备对莫斯科实施经济制裁。

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欧股开盘大跌，但后来小幅上涨，因为克里姆林宫表示，对有关乌克兰的一切外交接触持开放态度。

布伦特原油价格上涨，报每桶99.50美元，创7年来最高水准，后来拉回到98美元以下，但仍上涨约2.5%。

英国投资服务网站「互动投资人」（Interactive Investor）投资部门主管史考勒（Victoria Scholar）说：「俄国和乌克兰之间的危机加剧，引发供应中断恐随之而来的疑虑。各国制裁将让全球第2大石油出口国和全球最大天然气生产国俄国元气大伤。」

另外，随着乌克兰危机恶化，卡达国王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天主持有11个会员国的天然气输出国家论坛（Gas Exporting Countries Forum）时表示，主要天然气出口国正努力确保「可信且可靠」供应。

塔米姆表示，因为对发生冲突的担忧日益加剧，震撼全球市场，包含俄国在内的天然气输出国家论坛正努力维护全球市场的稳定。

但天然气输出国家论坛没有立即做出提供西欧额外产量的承诺。在危机造成天然气价格上涨和威胁供应之际，西欧已经开始寻找替代供应来源。

俄国能源部长舒尔吉诺夫（Nikolay Shulginov）没有提到俄乌紧张局势，但他向天然气输出国家论坛表示，「俄国企业完全致力于履行现有（供应天然气）合约」。

欧洲约40%天然气来自俄罗斯，5%则来自卡达。

© 2022 AFP