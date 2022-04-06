西方制裁俄国 英外相：已冻结蒲亭逾10兆元

（法新社华沙5日电） 西方国家对侵略乌克兰的俄罗斯祭出各项制裁，英国外交大臣特拉斯今天在访问华沙时表示，俄国蒲亭约3500亿美元（约新台币10.13兆元）的「战争基金」已遭英国冻结。 法新社报导，特拉斯（Liz Truss）说：「目前为止，我们的制裁已对那些供应、资助蒲亭战争机器的人产生严重冲击。本周我们将宣布，我们已经冻结了蒲亭（Vladimir Putin）超过3500亿美元的战争基金。」

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她表示，这样的行动代表着，俄罗斯政府「6040亿美元（约新台币17.49兆元）的外汇存底中，有60%以上」如今「无法动用」。 特拉斯表示，联合制裁让俄罗斯的经济退回到苏联时代的景况。 她说：「但我们能够，也得要做得更多。」 她呼吁禁止让俄罗斯的船只停靠在西方国家的港口，并「为禁止进口俄罗斯的石油、煤矿、天然气订出明确的时间表」。

她也敦促英国在北大西洋公约组织（NATO）和七大工业国集团（G7）的伙伴们，对「像是黄金这些能为蒲亭增加战争资金的产业」实施限制措施。 特拉斯表示，她对基辅西北方城镇布查（Bucha）出现的景象感到「震惊」。俄罗斯部队撤离后，布查镇街头尸横遍野，许多身穿平民服装。 她说：「这些骇人听闻的行为，是我们以为20世纪才有的。对于做出这种事的人，我们会追究他们的责任。」

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