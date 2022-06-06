西方制裁冲击 俄罗斯5月新车销售锐减83.5%

（法新社莫斯科6日电） 今天出炉的数据显示，俄罗斯5月新车销售和去年同期相比大幅减少83.5%，主要因西方国家空前的制裁措施对俄罗斯经济和消费者带来冲击。

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莫斯科欧洲商业协会（Association of European Businesses）表示，俄罗斯5月汽车和轻型商用车销售仅2万4268辆。

俄罗斯4月汽车销售也锐减78.5%。

俄罗斯最受欢迎的平价汽车品牌拉达（Lada）销售量和去年同期相比急遽减少84%，只剩下6000辆。日产雷诺集团（Nissan-Renault group）过去是拉达汽车制造商伏尔加汽车集团（AvtoVAZ）的大股东。

俄罗斯2月24日挥军入侵乌克兰，西方国家对莫斯科祭出制裁。

5月，雷诺汽车将其俄国资产移交给俄罗斯政府，成为莫斯科遭制裁以来，首宗大型国有化事件。雷诺握有伏尔加汽车集团68%股权，但面临退出俄罗斯的压力。

同时也有多家汽车制造商停止销售汽车或零件到俄罗斯，包括奥迪（Audi）、本田（Honda）、捷豹( Jaguar）和保时捷（Porsche）等。

在工厂进口零件短缺的情况下、俄罗斯当局5月降低国内汽车生产的安全和排放标准，其中包括取消配备安全气囊的要求。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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