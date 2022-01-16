西方和俄罗斯外交斡旋 化解乌克兰紧张仍无解

（法新社华盛顿16日电） 俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫今天表示，针对乌克兰与东欧安全局势加剧，尽管一周来西方国家与俄罗斯密集外交斡旋，双方立场仍旧是「南辕北辙」。

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培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「双方取得若干谅解，但是总体而言，原则上，目前我们可说是我们毫无交集，南辕北辙，这不是好事，令人感到担忧。」

俄罗斯被控在接近乌克兰边界地带部署约莫10万名部队，于此同时，俄罗斯盼西方国家承诺，亲欧盟的前苏联加盟共和国乌克兰绝对不会加入北大西洋公约组织（NATO）。

由于当前的外交斡旋，无法缓和针对乌克兰再度爆发冲突的威胁，美国高层官员表示，美国将在数日内公布已拟妥的「下一步」。

各方日益担忧俄罗斯恐入侵乌克兰之际，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）说，美国「已有备案」。

他告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「我们与友邦和伙伴包括乌克兰保持密切联系，我们密切协调下一步，针对所谓下一步的外交行动，我们将在下周初更清楚说明。」

苏利文说：「不过关键是我们已有备案，若俄罗斯打算藉由外交斡旋取得进展，我们当然将与我们的盟友和伙伴采取一致，若俄罗斯意图入侵与升高情势，我们也奉陪，并且予以强力回击。」（译者：曹宇帆）

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