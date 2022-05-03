西方国家制裁影响 俄国制车商要求伊朗供应零组件

（法新社德黑兰3日电） 伊朗官方的伊朗通讯社（IRNA）报导指出，由于俄罗斯入侵乌克兰遭西方国家制裁，一家俄国汽车制造商要求伊朗供应他们无法取得的关键零组件。

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伊朗通讯社报导，伊朗汽车零组件制造商协会（Iranian Auto Parts Makers Association）的巴雷尼恩（Hossein Bahrainian）表示，一家俄国制车商曾询问采购零组件的相关事宜，但未指名这间公司的名称。

根据昨晚这则报导，巴雷尼恩指出，这家俄国制车商要求供应的零件包括煞车系统、安全带、安全气囊、交流发电机、空调、自动调温器和电动窗系统。

他说：「鉴于这家俄国制车商要求跟伊朗设备制造商合作，有能力供应俄国的公司…在生产的品质和数量方面，可以在这个北方邻国的市场碰运气。」

引擎冷却和悬吊系统等部分伊朗制汽车零件，近几年已持续外销到俄国。

过去20年来，随着俄国经济扩张，西方制车商纷纷敢于来到俄国组装汽车。

但俄国2月入侵乌克兰后，许多汽车制造商停止销售汽车或零件到俄国，包括奥迪（Audi）、本田（Honda）、捷豹（Jaguar）和保时捷（Porsche）。

© 2022 AFP