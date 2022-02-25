西方官员：俄军进逼基辅 拟斩首乌克兰政府

（法新社华盛顿24日电） 西方国家官员今天说，俄罗斯部队已在乌克兰彻底取得空中优势，而且持续逼近首都基辅，意图铲除乌克兰领导层。

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俄军入侵以来发动超过160次飞弹攻击，伴随数十架次的军机空袭。俄军从白俄罗斯往南移动，以图占领基辅北方一座机场。

西方官员表示，俄军实际上已消灭乌克兰空军的反击能力，使得基辅当局愈来愈难防守。

欧洲一名西方情报官员说：「很大程度将取决于乌克兰方面可以抵抗多久，而我相信俄方将在几个小时内寻求对首都（基辅）施加压倒性力量。」

华府一名美国国防官员也说：「（自24日上午以来）在短短几小时内，他们就已更逼近基辅。」

这名不愿具名的美国官员还说：「他们打算从根本上将政府斩首，然后换上他们的人马来统治。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在24日破晓前透过电视演说宣布对乌克兰采取特殊军事行动后，乌克兰首都基辅与前线附近和沿岸地区数座城市传出爆炸声响。美国官员说，俄军发动入侵行动后，从乌克兰北、东、南3面夹击。

与此同时，美国国防部宣布增派7000名美军到欧洲，「他们将派驻德国，以让北大西洋公约组织（NATO）盟邦安心，并遏阻俄罗斯侵略，准备好支援区域各项需求」。五角大厦官员说，他们预计近日启程。

美国本月2日宣布派出2000名部队人员到欧洲，11日宣布增派3000人，如今又加派7000人后，从美国派往欧洲的士兵人数增到1万2000人。

然而美国总统拜登今天重申，华府在军事上支持北约盟邦，但不会派美军到乌克兰出战俄罗斯。乌克兰不是北约会员国。

© 2022 AFP