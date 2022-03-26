西方官员：7俄罗斯将领战死乌克兰

（法新社伦敦25日电） 西方官员今天表示，目前有7名俄罗斯将领战死乌克兰战场，另有两人遭开除。

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一名官员透露，最新阵亡的是雷赞斯特夫（Yakov Rezanstev）中将，他是俄罗斯南部军区第49军团司令。

同时，俄罗斯第6军团的司令叶尔绍夫（Nikolayevich Yershov）获确认是前几天遭克里姆林宫开除的将领。

据称，他是因为俄军在入侵乌克兰一个月期间蒙受惨重损失与出现战略失败而突然遭解职。

据称已阵亡的俄罗斯将领还有俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）派驻到乌克兰的车臣特种部队（Chechen Special Forces）将领图沙耶夫（Magomed Tushaev）。

在打了一个月的入侵乌克兰战事中，俄罗斯普通士兵与高阶军官丧命的人数之多，令西方军事与安全人员感到惊讶，有人将部分原因归咎于通讯与后勤问题，导致高阶军官必须使用未经加密的频道沟通，以致向乌军暴露自己的位置所在。

克里姆林宫今天声称有1300多名军事人员死于战争，但外界估计实际人数可能达4到5倍多，西方国家认为这样的数字可信。

西方官员认为，俄罗斯派驻到乌克兰的115到120个营级战术群，有约20个因为持续蒙受损失，「不再有战斗效能」。

这位官员也声称俄罗斯第37摩托步兵旅（Motor Rifle Brigade）司令遭自己的官兵杀害。

他又说，有进一步的迹象显示「俄罗斯部队出现士气问题」，「他们发现自己陷入困境，蒙受惨重损失」。

© 2022 AFP