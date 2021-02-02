西方屡唱衰疫源调查 世卫火大反击

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（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织今天痛斥一些对他们前往中国调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情起源的唱衰，还反呛那些言之凿凿声称知道更多内幕者站应上台前接受检视。

美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）日前表示，关于新型冠状病毒起源，美国希望有「稳当且明确」的国际调查，而此前不少西方媒体更屡屡唱衰世卫的疫源调查，认为在中国压力下很难找出真相。

世卫的疫源调查团目前正在这次疫情源发地的中国武汉，盼查明病毒如何从动物身上移转感染人类。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）今天炮轰在背后对调查团放冷枪的声音，要那些声称知道疫情爆发真相者站出来，别躲幕后。

莱恩说，许多批评者不是嚷着「报告出炉也不接受」，就是声称另有可靠情资恐显示对疫情起源的「全然不同答案」。

莱恩今天在世卫总部所在地日内瓦的记者会里说：「若你们手上有答案..拜托让我们知道。在报告撰毕前就嚷嚷不接受，或是嚷嚷手中有尚未提交的情资，这是哪门子负责任的表现？」

这番谈话显是在回应美国国务卿布林肯（Antony Blinken）。布林肯今天稍早在国家广播公司（NBC）受访时说中国表现不及格，要中国加快脚步确保透明、展显正提供资讯与共享、别让国际专家与督察人员不得其门而入。

莱恩表示，所有的传染病调查就跟侦探故事一样，都是先找出资讯，然后再提出进一步疑问，「是该那些自称手上握有证据者自证的时候了」。

调查团现已结束隔离展开调查，尤其是访查这次疫情通报首起群聚感染病例之一的武汉华南海鲜市场，以及最先收治确诊者的医院；世卫针对COVID-19防疫的技术领导人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，调查团也会查访武汉病毒研究所。美国前总统川普多次推出一种没根据的理论，即病毒是从这家研究所流出。

范科霍芙说：「调查团与中方同侪进行丰富的讨论，也查访了武汉当地多家不同医院，他们在华南市场的查访进行顺利，能查看及走进出事摊位做第一手调查，也会按排定查访病毒研究所。」

© 2021 AFP