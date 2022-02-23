西方强权对俄祭首波制裁 专家：对经济影响有限

（法新社巴黎22日电） 数周来，英美等国家不断警告俄罗斯，若入侵乌克兰将面临严重后果，西方强权今天对俄国祭出首波制裁，然而目前这些行动，对俄罗斯和西方经济影响皆有限。

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专精经济制裁的艾希斯特（Ashurst）律师事务所律师多尔根（Olivier Dorgans）表示，针对俄罗斯金融业实施的这些制裁，「符合逐步采取行动保护能源部门的策略」。

但他也提到，德国已决定暂停北溪2号（Nord Stream 2）天然气管线计画的审核程序。

美国、欧洲联盟（EU）和英国相继锁定俄罗斯金融部门祭出首波制裁。

英国今天对俄罗斯银行（Rossiya）、IS Bank、GenBank、俄罗斯工业通讯银行（PSB）和黑海银行（Black Sea Bank）等5家银行实施制裁，欧盟预计也将公布资产冻结名单，而华府制裁对象包括俄罗斯国有开发银行（VEB）及俄罗斯工业通讯银行和其子公司，理由是他们在支持俄罗斯军队方面扮演要角。

但多尔根指出，许多俄罗斯资本已汇回母国，作为预防措施，冻结几名俄罗斯寡头和个人的资产对俄罗斯经济产生的影响也有限。

但西方强权的目的是让俄罗斯缺乏融资，阻止其进入资本市场筹集资金或为债务再融资。这将冲击俄罗斯卢布汇率，从而削弱俄罗斯百姓购买进口商品的能力。

欧洲央行资深官员表示，西方银行与俄罗斯金融机构的接触有限，不过还是有几家西方银行在俄国经营业务，包括义大利裕信银行（UniCredit）、奥地利瑞福森银行（Raiffeisen）和法国兴业银行（Societe Generale）旗下的罗斯银行（Rosbank）。

华府暂未祭出其他可能具破坏性的制裁措施，例如将俄罗斯排除在国际银行交易系统SWIFT之外，也没实施出口管制，以使俄罗斯企业无法取得关键的高科技设备和软体。

俄罗斯若被逐出SWIFT，意味着金融机构几乎不可能从当地汇入或汇出款项，这对俄罗斯企业及其外国客户来说都是突如其来的打击，尤其是向俄国采购石油和天然气并以美元计价的买家。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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