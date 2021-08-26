西方接获喀布尔机场恐怖威胁 警告侨民尽速离开

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔26日电） 西方国家警告阿富汗喀布尔机场有恐攻威胁，呼吁在周遭的侨民尽速离开。数以千计的民众试图搭上日益减少的撤离班机。

自从强硬派伊斯兰组织塔利班（ Taliban）15日接管阿富汗以来，以美国为主的空中撤离行动，已经撤离近9万名阿富汗人和外籍人士。

在美国总统拜登（Joe Biden）宣布的8月31日美军撤退期限前，部分国家已经停止撤离行动，聚集在机场周遭的大批群众，越来越感到绝望。

拜登和他的幕僚本周之所以公布明白的撤退期限，原因之一是极端组织伊斯兰国（Islamic State）区域分支恐发动「闪电」恐怖攻击行动。

美国政府及其盟友今天进一步升高警示，一致警告侨民避免在机场附近。

美国国务院以「安全威胁」为由，警告「那些在艾比大门（Abbey Gate）、东大门（East Gate）、北大门（North Gate）的人现在应该立即离开」。

澳洲外交事务部则表示，目前有非常高风险的恐怖攻击。

「不要前往喀布尔机场（Kabul Hamid Karzai International Airport），如果你目前在机场地区，请到安全地点，静候进一步指示。」

伦敦当局也发布类似的警告，并表示，「如果可以利用其他管道离开阿富汗，应立即采取行动」。

澳洲国防部长海斯迪（Andrew Hastie） 之后透露恐怖威胁是自杀炸弹攻击。

海斯迪告诉6PR电台：「局势迅速恶化，美国、澳洲和其他国家警告正要到机场的民众掉头，因为自杀炸弹客的风险很高，情势威胁攀升。」

英国国防部主管武装部队的次长哈佩（James Heappey）表示，恐怖威胁「非常严重」，且「近在眼前」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP