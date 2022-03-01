西方收紧对俄制裁力道 壳牌宣布售股撤资

（法新社伦敦28日电） 俄罗斯入侵乌克兰，欧美相继祭出制裁随着，壳牌石油公司今天宣布，将脱手与俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）及相关实体合资企业的股权，包括液化天然气设施「萨哈林2号」。

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壳牌（Shell）在声明中表示，将退出液化天然气设施「萨哈林2号」（Sakhalin 2 LNG）27.5%的股份。萨哈林2号由持股50%的Gazprom负责营运。

壳牌表示，退出俄罗斯合资企业的决定将导致公司减值。截至2021年底，壳牌在这些俄罗斯合资企业中持有约30亿美元的非流动资产。

壳牌执行长范柏登（Ben van Beurden）在声明中说：「威胁欧洲安全、毫无意义的军事侵略行为造成乌克兰人命损失，我们对此感到震惊和遗憾。」

壳牌也计划放弃参与「北溪天然气2号管线」（Nord Stream 2）融资，这条穿越波罗的海（Baltic Sea）的管线连接俄罗斯与德国，而德国上周已中止北溪2号的审核程序。

壳牌也将出脱与Gazprom另一家合资企业Salym石油开发公司（Salym Petroleum Development）的50%持股。

Salym石油开发公司与萨哈林2号2021年共同为壳牌的净收益贡献了7亿美元。

© 2022 AFP