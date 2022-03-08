西方欲提供乌克兰战机 来源和运交都很棘手

（法新社巴黎8日电） 面对俄罗斯侵略，乌克兰持续呼吁西方盟国提供战机支援，但迅速驰援战机既不寻常，也可能是极度危险举动。

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俄罗斯持续朝乌克兰重要城市进逼，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示：「我们都是人，你们有人道义务要保护我们。如果你们不这么做，如果不至少给我们战机自卫，那就只有一个结论：你们想让我们慢慢地被杀死。」

根据国际战略研究所（IISS）军力平衡报告（Military Balance）估算，乌克兰空军机队由老旧的苏联时期米格-29战机（MIG-29）和苏恺-27战机（Sukhoi-27）组成，可执行空战或支援地面部队。较重型的苏恺-25战机（Sukhoi-25）则负责铲除地面目标。

这些是乌克兰飞行员可以立刻驾驶，不须再接受训练的战机型号。不论是北大西洋公约组织（NATO）或欧洲盟国都不愿直接参与战事，避免被莫斯科当局视为参战对象。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，「我们必须制止这场战争，但自己不能成为参战方。」法国目前是欧盟轮值主席国。

也是基于相同原因，北约不愿意在乌克兰上空设立禁飞区，尽管基辅当局多次恳求。

根据IISS，目前仅有少数前华沙公约组织（Warsaw Pact）成员国拥有米格-29战机。波兰有28架，其中多架是在大约20年前，象徵性支付1欧元向德国买下。斯洛伐克有14架，保加利亚则有11架。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）6日访问摩尔多瓦（Moldova）期间表示，华府正在「积极」研究波兰可能提供飞机给乌克兰一事。

美国媒体报导，作为交换，美国将提供美制F-16战机给波兰。

不过由于双方换机无法立刻完成，波兰空军可能会发现战争打到自家边境的同时，他们却无机可飞。

波兰似乎也不太乐意冒着激怒俄国的风险提供战机给乌克兰。波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）6日在推特发文说：「波兰不会把战机交给乌克兰，也不会同意使用波兰机场。」

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）暗示，任何军事援助，欧盟国家将会试图悄悄进行。

他6日表示，「在这种情势下，每个国家提供装备给乌克兰时都审慎行事，我认为是明智作法。」

另一个复杂问题在于，即使有俄制战机可以提供乌克兰，如何运送过去必须仔细琢磨。

一名法国战斗机飞行员匿名接受法新社访问表示，北约国家「运送战机，就必须飞去那个国家，可能会被解读为主动参与战斗」。

尽管战机理论上可以由陆路运输，但运送车队需要庞大后勤计画，而许多乌克兰重要桥梁在过去2周战事中遭到破坏，走陆路显得更不可行。

西方官员也对于乌克兰停放米格-29战机的军事基地现况，以及能否在战斗后执行必要维修感到不确定。

乌克兰多个空军基地遭到炮击，乌克兰国防部6日表示，乌国中西部大城文尼察（Vinnytsia）机场在俄军飞弹狂轰下已全毁。

© 2022 AFP