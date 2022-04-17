西方盼说服俄总统止战 义总理埋怨一无所获

（法新社罗马17日电） 义大利总理德拉吉（Mario Draghi）接受报社访问时抱怨，西方努力透过外交途径来说服俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）停止在乌克兰的战事，至今却一无所获。

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德拉吉告诉「晚邮报」（Corriere della Sera）：「我开始在想，那些说『跟他谈没有用，只是浪费时间』的人是对的。」

法国目前是欧洲联盟（EU）轮值主席国。德拉吉表示，他之前一直觉得法国总统马克宏（Emmanuel Macron）「尝试一切可能的对话管道是对的」。

如今他的感想却是，「恐怖的战争带来屠杀，还有他们（俄军）对妇孺干下的事，跟进行过的对谈和通过的电话完全没交集」。

德拉吉接着说，蒲亭迄今的目标仍非追求和平，「而是企图消灭乌克兰人的抵抗、占领这个国家，并把它托付给一个友好政府」。

如同许多人在冲突之初所认为的，德拉吉曾以为俄国人可能会迅速战胜，但「此事没发生，胜利未至，而且我们不知道它会不会到来，乌克兰英勇抵抗」。

「等着我们的是一场抵抗之战、暴力冲突延续和继续摧毁。没有迹象显示乌克兰人民能够接受俄国占领。」

德拉吉发表上述看法前，义大利即表示18日起将重开驻乌克兰首都基辅（Kyiv）的大使馆。

德拉吉另提到，尽管经济制裁俄国「对于弱化侵略者而言有其必要」，但制裁不必然能让战争短期内结束。

不过，西方可以直接供应武器来协助乌克兰。

德拉吉说：「我们必须直接帮助乌克兰，而这正是我们在做的。不这么做等于告诉他们：投降、接受奴役和屈服━这种讯息与我们欧洲的团结价值相互抵触。」

© 2022 AFP