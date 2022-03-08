西方考虑禁让俄国石油进口 俄警告将有灾难性后果

（法新社华盛顿7日电） 针对俄罗斯入侵乌克兰，西方国家考虑对俄国采取进一步制裁，但俄罗斯副总理诺瓦克在今天提出警告，一旦禁止进口俄罗斯石油，将导致「灾难性」的后果。

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诺瓦克（Alexander Novak）说：「对俄罗斯石油下禁令，将对全球市场带来灾难性的后果。原油价格飙升的程度将难以预料，每桶恐将超过300美元，甚至可能还会更高。」 诺瓦克补充道，在欧洲市场上，要迅速取代俄罗斯石油是「不可能的」。

他说：「那将耗时超过1年的时间，且对欧洲消费者来说，价格将会贵上许多。」 他说：「欧洲的政治人物必须诚实示警他们的国民和消费者，他们将会面临什么后果。到加油站加油的价格，还有为供电、供暖的花费，都将一飞冲天。」 诺瓦克表示，有关不让俄罗斯石油进口的讨论，将造成「（供给）不稳，且将会对消费者带来重大伤害」。 他补充道，为报复北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）遭中止，俄罗斯可以把1号管线的供应停掉。 诺瓦克说：「目前为止，我们还没这么做；这对任何人都没有好处。」 他补充道：「但欧洲政治人物正用声明及反俄罗斯的指控，来迫使我们这么做。」

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