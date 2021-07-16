西欧再降豪雨 洪灾死亡增至126人

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（法新社德国舒尔德16日电） 欧洲西部爆发剧烈洪灾，截至今天死亡人数攀升至126人，大多在德国西部，当地救难人员持续卖力寻找失踪者。

在德国灾区，出乎意料的滚滚洪水令当地居民完全措手不及，整夜水位持续升高，造成的破坏令民众震惊。德国最畅销「画报」（Bild）称这是一场「死亡洪水」。

住在北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）埃施韦勒（Eschweiler）的布埃肯（Christoph Buecken）告诉法新社：「我们冲回家，发现水深已到腰部，一整晚水位又升高50公分。」

在莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的巴德挪伊纳尔（Bad Neuenahr），21岁民众贝利夏（Agron Berischa）表示：「大水在15分钟内淹没一切，我们的公寓、我们的办公室、邻居的房子，所有地方都泡在水里。」

灾情不只如此，由于洪水造成北莱因-西发利亚邦的埃尔夫特施塔特-布列森（Erftstadt-Blessem）今天发生一场土石流，罹难人数恐再向上攀升。

在德国受创最深的莱因-法耳次邦阿尔魏勒县（Ahrweiler），有数栋房屋完全崩塌，宛如遭到海啸袭击。其中灾情最严重城镇之一尤斯科勤（Euskirchen），至少有24人确定罹难。

德国当局今天表示，莱因-法耳次邦累计死亡达到60人，使得全国罹难人数攀升至103人。

阿尔魏勒县约有1300人仍下落不明，但地方当局告诉「画报」，人数之所以这么高，很可能因为电话线路受损。

莱因-法耳次邦内政厅长勒文兹（Roger Lewentz）表示，失踪人数恐怕达到60人，「如果有这么长时间没收到这些人的消息，…可能得做最坏打算」。

而在比利时，累计死亡人数攀升至23人。其中一个大区发生停电，影响2万1000多人。

比利时瓦隆尼亚大区（Wallonia）区长迪贺波（Elio Di Rupo）警告，谬司河（Meuse River）河水暴涨，附近有20万人口的城市列日（Liege）「看来会非常危险」。

卢森堡和荷兰也降下暴雨，造成许多地区淹水。荷兰的马斯垂克（Maastricht）有数以千计民众被迫撤离。

在瑞士，昨夜暴雨造成湖泊和河流水位暴涨，尤其在琉森（Lucerne），琉森湖（Lake Lucerne）湖水已开始淹到市中心。

世界气象组织（World Meteorological Organization，WMO）指出，西欧部分地区在2天内落下最多相当于2个月的降雨量，土壤含水量已接近饱和。

© 2021 AFP