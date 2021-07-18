西欧史上最严重洪灾 德国遭重创宛如废墟

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（法新社德国埃尔夫特施塔特17日电） 搜救人员今天持续寻找洪灾悻存者及罹难者，这场西欧有史以来最严重的洪灾，已造成至少170人丧生、 数十人失踪。

这场灾难性洪患重创德国西部，但也影响了比利时、卢森堡、荷兰，街道和房屋被泥泞的污水淹没，整个社区与外界隔绝。

这场灾难进入第4天，德国罹难人数累积到143人。有关当局表示，淹水地窖和倒塌房屋中可能还会发现更多尸体。当局已动员了约2万2000名人员救灾。

德国受创最深的北莱因－西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）及莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate），居民陆续返回满目疮痍的家园。

总理梅克尔（Angela Merkel）预计明天前往莱因- 法耳次邦的舒尔德村（Schuld）勘灾。

总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）今天前往北莱因-西发利亚邦的埃尔夫特施塔特镇（Erftstadt）视察灾情，当地因为洪水引发土石流。

他说：「我们与那些失去亲朋好友的人一同哀悼。」

镇上的其他地方，军人越过及腰的污水，试图清理街道，并在建筑瓦砾堆、倒塌桥梁下、和泡水车里寻找受害者。

警方在最新报告中指出，罹难者中，莱因-法耳次邦阿尔韦勒（Ahrweiler）区至少就占了98人，其中12人是身障者之家的住民，洪水来袭他们逃生不及，不幸溺毙。

邻国比利时的丧生人数跃升到27人，另有多人下落不明。

卢森堡和荷兰同样受到暴雨袭击，许多地区因此淹没。荷兰马斯垂克（Maastricht）有数千人被迫撤离。

© 2021 AFP