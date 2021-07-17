西欧暴雨成灾 德国与比利时累计157死

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（法新社德国舒尔德17日电） 数十年来罕见大洪水重创西欧，德国与比利时累计增至157死，荷兰及卢森堡境内也多处淹水，数千人被迫撤离。

德国遭逢逾半世纪以来最严重的天灾，西部地区约133人因水患丧命，警方统计，科隆（Cologne）以南的阿尔韦勒区（Ahrweiler）约90死，数以百计的民众仍下落不明。

至于在比利时，据整合协调救援行动的国家危机中心公布的数据，当地死亡人数增至24人。危机中心发表声明说：「很遗憾，我们研判未来数小时及数日内，死亡人数将攀升。」约有20人仍下落不明。

重创德国西部的水患也波及荷兰、比利时与卢森堡，洪水过境之处，当地街道与民宅泥泞不堪，并且整个地区对外联系中断。

德国境内的莱因－法耳次邦（Rhineland－Palatinate）和北莱因－西发利亚邦（North Rhine－Westphalia ）在这次洪患中受创最严重，先前因躲洪水而撤离的民众，已陆续返回满目疮痍的家园。

由于估计灾损规模可能高达数十亿欧元，德国政府表示，将成立专款救助基金，16日结束访华府行程返国的德国总理梅克尔（Angela Merkel）誓言，对于受创的灾民，政府将给予短期与长期的援助。

至于在邻国比利时，境内某个地区大规模停电，超过2万1000人受波及。

卢森堡与荷兰也遭到豪大雨重创，多处大水为患，位于荷兰的马斯垂克市（Maastricht）数以千计居民被迫撤离。

卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）说，境内许多地区的灾情「惨重」，并说灾损金额「很可观」。

他承诺先核拨专款5000万欧元（约新台币16亿元），立即援助因水患而蒙受损失的灾民。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP