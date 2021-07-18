西欧洪灾酿逾180死 德总理梅克尔将视察灾区

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（法新社德国舒尔德村18日电） 欧洲西部连日来极端降雨引发洪灾，目前至少造成183人死亡、数十人失踪。德国总理梅克尔今天将前往勘灾，并慰问生还者。

德国警方上午更新的灾情报告显示，14日以来，至少有156人在这场德国民众记忆中最严重的洪灾丧生。

单是在莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）就有110人死亡、670人受伤。在邻国比利时，洪水已夺走至少27条人命。

北莱因－西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）与莱因-法耳次邦是德国灾情最惨重的两大地区。梅克尔计划前往莱因-法耳次邦的舒尔德村（Schuld）勘灾。当地的莱因河支流阿尔河（Ahr river）水位高涨，冲毁多间房屋，街道上堆满残砖破瓦。

随着两大灾区的水位开始下降，人们开始忧心南方的上巴伐利亚（Upper Bavaria）地区。17日晚间，暴雨已经淹没当地的地下室，河流和小溪水位明显升高。

梅克尔形容这场洪灾是「悲剧」，并承诺联邦政府将向受灾地区提供援助。她15日在白宫与美国总统拜登共同发布谈话时说，「我的心与这场灾难中失去挚爱亲友的人们同在」。

德国政府先前宣布准备设立特别救难基金。这场洪灾的损失估计将高达数十亿欧元。（译者：施施/核稿：戴雅真）

© 2021 AFP