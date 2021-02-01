西班牙世界报曝梅西巨约细节 巴萨喊告

广告 继续浏览后续

（法新社马德里31日电） 西甲巴萨表示将对西班牙「世界报」采取法律行动，因为该报今天公开足球巨星梅西目前合约的细节，指称4年合约总值5.55亿欧元（约新台币191.53亿元）。

法新社报导，西班牙甲级足球联赛（La Liga）劲旅巴塞隆纳（Barcelona，简称巴萨）也回应坚称，这起泄密事件与他们无关，但也未否认世界报（El Mundo ）报导的内容。

世界报指出，梅西（Lionel Messi）2017年签下的合约是「运动史上最大张的合约」，并称那是「毁了巴萨的巨约」。

如果所有的条件都符合，33岁的梅西在今年6月30日合约到期前，最多可获得5亿5523万7619欧元（约新台币191.61亿元）。

报导还说，在合约还有6个月要执行的情况下，「这位球员（梅西）已经赚了5亿1129万52欧元（约新台币176.44亿元），几乎是合约载明可获薪资总额的92%」。

在这起泄密案发生之际，巴萨正陷入严峻的财务困境，情况因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的蔓延而更加严重，且梅西未来落脚何处悬而未决。今年夏天，梅西便能无偿、自由地离开巴萨。

巴萨在声明中说：「鉴于世界报今天刊登的消息，涉及巴塞隆纳和梅西签订的职业合约，而且公开了原属合约两造在保密原则下保管的私人文件，球队对此感到遗憾。」

© 2021 AFP