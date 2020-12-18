西班牙众议院通过安乐死法案

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（法新社马德里17日电） 尽管面临天主教会和保守党派强烈反对，西班牙众议院今天仍通过一项必须遵守严格规范的安乐死法案。

这项由社会劳工党籍总理桑杰士（Pedro Sanchez）旗下少数派政府提出的法案，今天在众议院以198票赞成，138票反对，2票弃权，顺利过关。

这项法案仍有待参议院明年初通过，预料到时也会过关。法案允许患有「严重而无法治愈的疾病」或「衰弱性和慢性疾病」以致「不堪忍受」的病人，接受协助死亡

法案规定，申请安乐死必须以书面提出，并于两周后再次确认，而且必须经过两名医师签署同意，然后交付委员会审查，再予以批准。

安乐死的费用将由公共卫生医疗系统支付，但医疗专业人员有权「基于良知提出反对」。

卫生部长伊利亚（Salvador Illa）在众院表决前的辩论中说：「站在社会立场，我们在面对某些人不堪忍受的痛苦时，不能保持无动于衷。」

但主要保守派反对党人民党（Popular Party）指控政府为了规避严肃的辩论，「仓促」表决通过法案。人民党和极右派民声党（Vox）在表决中联手反对。

目前在西班牙，安乐死和协助他人自杀将被判处2到10年徒刑；但若罹患末期疾病或遭受严重痛苦而要求死亡，刑期可减轻。

西班牙一名四肢瘫痪的原船舶技工桑彼德多（Ramon Sampedro）为了争取协助自杀的合法性和有尊严的死亡，奋战了数十年。23年前，他在友人协助下自杀。

在法律追溯期过后，桑彼德多的一位朋友承认协助他自杀。西班牙导演亚历山卓亚曼纳巴（Alejandro Amenabar）将桑彼德多的故事拍成电影「点燃生命之海」（The Sea Inside），这部片拿下了2005年奥斯卡最佳外语片奖。

© 2020 AFP