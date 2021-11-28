西班牙作家葛兰黛丝逝世 享寿61岁

（法新社马德里27日电） 西班牙作家葛兰黛丝（Almudena Grandes）今天逝世，享寿61岁。她最初以情色小说「露露」一举成名，但后来是因西班牙近期历史的着作而备受赞誉。

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法新社报导，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天宣布了葛兰黛丝离世的消息，他在推特（Twitter）上写道：「我们失去了我们这时代最重要的作家之一。」

桑杰士又说：「她既坚定又有勇气，从进步的观点来书写我们的近期历史，葛兰黛丝，你的记忆、你的作品将永远与我们同在！」

葛兰黛丝1960年生于马德里，既是作家，也写专栏，她因情色小说「露露」（Las edades de Lulu）一举成名。这部作品引起流言蜚语，但也是部成功之作，为她赢得当年度西班牙情色小说奖。

葛兰黛丝接着走出情色小说类型，1991年推出「周五打电话给你」（Te llamare viernes，暂译），描写在马德里（Madrid）这座不友善城市里，边缘人之间爱的故事；3年之后，「美莲娜的故事」（Malena es un nombre de tango）问世，在这部广受好评的小说中，她再度触及了相关主题，一个不完美的女孩挣脱社会规范禁锢，寻找自己在这世上的立身之处。

2010年，葛兰黛丝着手全套6册「无止尽的战争」（Episodios de una guerra interminable，暂译）计画，内容处理后西班牙内战时期的题材。

除此之外，葛兰黛丝定期为西班牙第一大报「国家报」（El Pais）写专栏。她在今年10月中旬刊登的一篇专栏中写说自己罹患癌症。

她说：「我一生当中，写了一些非常复杂的文章，但从没有像这篇这般。」

「大约一年多前，我在例行检查中诊断出恶性肿瘤，我将战斗到底。」

葛兰黛丝今天逝世的消息在推特引发追悼之声。

西班牙塞万提斯学院（Instituto Cervantes）推文指出：「我们向葛兰黛丝道别，令人深感遗憾。她是西班牙文学的论述大师，太早离开我们了。」

「葛兰黛丝精妙刻画近期历史，为那些从来没有声音的人物发声；我们很幸运能有葛兰黛丝，对她的读者而言，葛兰黛丝永留心中。」（译者：纪锦玲）

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