西班牙前国王达成税务和解 伤害王室形象

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（法新社马德里12日电） 西班牙前国王璜・卡罗斯一世传出已与税务当局达成补税和解，试图躲过被起诉的难堪处境。不过，这位前君主已令西班牙王室形象进一步受伤，也加深王室和左派联合政府间紧张。

璜・卡罗斯一世（Juan Carlos I）的律师9日夜间发布两段文字声明宣布，西班牙前国王已「向税务当局呈报一份自发申报资料」，就总额67万8393欧元（约新台币2307万元）的欠税「达成和解」，金额包含利息和罚款。

现年82岁的璜・卡罗斯8月已自主流亡至阿拉伯联合大公国。这份和解源于丑闻缠身的他被发现使用的信用卡连结至非本人名下银行帐户，可能触犯洗钱罪，西班牙检察总长对此展开调查，消息在11月曝光。

检方消息人士透露，他们正在调查一名墨西哥商人和一名西班牙空军军官持有的数个西班牙银行帐户，以确认璜・卡罗斯先前能否动用到这些帐户里的存款。

由于相关信用卡付款发生在璜・卡罗斯2014年退位以后，意味他恐怕无法受到国家元首享有的起诉豁免保护。

璜・卡罗斯原已面临2宗财务相关司法调查，这次是他首度承认对税务机关隐瞒所得。

政治顾问帕度拉（Euprepio Padula）指出，曾经备受爱戴的璜・卡罗斯本已因牵涉其他事务，令西班牙王室形象受损；如今他达成税务和解，虽能降低自身面临诉讼的风险，但的确「大大伤害」王室名声。（译者：张正芊）

© 2020 AFP