西班牙力退克罗埃西亚　闯进欧国杯8强

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（法新社巴黎28日电） 2020欧国杯今天进行法国对瑞士、西班牙交手克罗埃西亚的2场16强赛事，法国因姆巴佩PK失手意外遭淘汰，西班牙则有惊无险，挺进8强。

在丹麦哥本哈根帕肯体育场（Parken Stadium）登场的西、克之战，虽不如在罗马尼亚首都布加勒斯特上演的法、瑞之战精彩，但过程有些许雷同。法国3比1领先后，在正规时间尾声被追平，西班牙也一样在正规时间尾声被连进两球，从3比1的领先，变成3比3平手。

不同的是，法国最后输在PK，西班牙则在延长赛力克对手，惊险挺进8强。

西、克一役，克罗埃西亚靠乌龙球率先进球，但西班牙随即还以颜色，萨拉比亚（Pablo Sarabia）、阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）、托雷斯（Ferran Torres）接连进球，此时距正规时间终了只剩13分钟，3比1大幅领先的西班牙眼见就要轻松晋级。

但比赛进行到第85分钟，克罗埃西亚靠着替补上场的奥尔西奇（Mislav Orsic）先追1球，补时阶段再由帕萨利奇（Mario Pasalic）头槌顶进，追成3比3，硬是把比赛逼进半小时延长加赛。

但西班牙还是技高一筹，第100分钟时，西班牙先靠着莫拉塔（Alvaro Morata）踢进重要1球看到胜利曙光，3分钟后，再由奥亚尔萨巴尔（Mikel Oyarzabal）进球稳住胜利，终场以5比3胜出。

赛后西班牙教头恩立格（Luis Enrique）盛赞子弟兵表现，因为3度赢得欧国杯冠军的西班牙被对手先驰得点之后，还能后来居上。

「今天这场比赛非常紧绷，什么状况都有，大家今天都看到我们真正的团队精神了。」

欧国杯最后两场16强赛将在明天登场，英格兰和德国会在伦敦温布利球场（Wembley Stadium）重磅对决，瑞典则在格拉斯哥对上乌克兰。如果英格兰击败勒夫（Joachim Loew）执帅印的德国，将是英格兰历来在欧国杯淘汰赛阶段取得的仅仅第2胜。

© 2021 AFP