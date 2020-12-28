西班牙卫生部：欧盟8国辉瑞疫苗交付将延迟

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（法新社马德里28日电） 西班牙卫生部今天表示，美国辉瑞大药厂（Pfizer）已延迟将新一批2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗交付给8个欧洲联盟（EU）国家，包括西班牙在内。

西班牙卫生部发表声明指出，辉瑞西班牙分部昨晚通知马德里当局，由于比利时工厂「装货和运送过程发生问题」，所以欧盟8国的疫苗运送将会延迟。

但西班牙卫生部并未阐明，除了西国以外有哪些欧洲国家受到影响。

声明表示，辉瑞已告知卫生部问题「已经解决」，但下次疫苗交付将「迟几个小时」，并于明天运抵西班牙，比预定日期晚一天。

西班牙卫生部长伊亚（Salvador Illa）接受卡迪纳塞电台（Cadena Ser）专访时被问及这起延迟。他指出，这是因为运送「温度控制相关」问题，这项问题「显然已经修复」。

这支疫苗必须以摄氏零下70度左右的超低温储存，之后再放进装满干冰的特制冷冻箱里，运送至疫苗配送中心。

这支疫苗一旦离开超低温储存，必须维持在摄氏2至8度，以保持最多5天的有效性。

西班牙预定在未来3个月期间，每周收到35万剂辉瑞及德国BioNTech共同研发的疫苗。

多数欧盟国家上周末开始以这支疫苗，进行预防接种计画，由老年人、医护人员及政治人物率先施打。10

© 2020 AFP