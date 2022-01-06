西班牙妇人涉嫌绑架两儿 只为不让他们打疫苗

（法新社马德里5日电） 西班牙一名妇人遭前夫指控绑架两个儿子，目的是为了不让孩子接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，这名妇人今天向警方自首。

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司法界消息来源告诉法新社，这名46岁妇人因涉嫌「绑架未成年人」遭到通缉。她居住在南部城市塞维亚（Seville）的前夫去年12月中旬向警方报案，指控她未经同意便带走14岁和12岁儿子。

这名父亲表示，去年11月4日收到前妻寄来的一封信，信中说她计划从学校接走孩子，此后就一直未见到两个儿子；而在此事发生前几天，法院才刚判决他有权决定是否要让自己的孩子接种疫苗。

消息人士说，这名妇女今天上午带着两个孩子向塞维亚警方自首，法官下令将她还押等候审判。

西班牙国民警卫队（Guardia Civil）发言人表示，今天下午已将两个未成年孩子交还给他们的父亲。

自去年12月15日起，西班牙与其他几个欧洲国家已开始替5岁至11岁孩童施打COVID-19疫苗。

法新社报导，西班牙迄今尚未出现大规模反疫苗抗议活动；西班牙是疫苗覆盖率最高的欧洲国家之一，国内12岁以上民众有9成已完整接种COVID-19疫苗。（译者：纪锦玲）

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