西班牙实验室爆虐待动物 检警展开调查

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（法新社马德里12日电） 秘密录影画面揭露西班牙一个动物试验实验室的工作人员殴打和逗弄犬只、猪只和其他动物，甚至将它们甩来甩去，西班牙警方和检方今天说，他们已对此展开调查。

西班牙政府动物保护单位主管贾西亚（SergioGarcia Torres）告诉法新社：「这些影像让我们大为震惊。这明显是虐待动物的案件。」

国际零残忍组织（Cruelty Free International）8日公布的画面显示，位于马德里郊区的维沃特卡尼亚（Vivotecnia）动物试验设施里的动物似乎没有接受麻醉便遭解剖。

一些残酷的写实画面显示，工作人员从未经麻醉、完全清醒的老鼠眼睛抽取血液；另个片段显示，有人把一只猴子固定在桌上，在它的生殖器上画了张脸，另一名工作人员则在练习从其腿部采集血液。此外，还有人将狗和老鼠悬空摆荡。

国际零残忍组织说，这些画面是由在这间实验室工作的吹哨人所摄，拍摄时间为2018至2020年。

这个动物权利组织在声明中说：「这种无端的残忍行为无疑会造成不必要的疼痛和痛苦，也不合法。」

警方和检方今天表示，已对此展开单独调查。

自2000年以来，维沃特卡尼亚公司便以猴子、迷你猪和兔子等各种动物，为生物制药、化学、化妆品、菸草和食品产业进行实验，欧盟和西班牙有关当局过去也曾为这家生物科技公司的计画提供资金。

维沃特卡尼亚公司的电话今天已无法接通，网站则显示正在维修中。

西班牙媒体引述维沃特卡尼亚执行长柯尼格（Andres Konig）的声明说，这些影像令他感到「震惊」，但他也说，相关画面没有「呈现出公司日常的实际状况」。

影像画面曝光后，引来各方强烈抗议，马德里地方政府昨天下令这个动物试验设施暂停作业。

致力保护动物权利和福利的「反对虐待动物党」（PACMA）已对维沃特卡尼亚公司高层提出告诉，并敦促政府加强监督动物试验。

PACMA党魁杜华德（Laura Duarte）告诉法新社：「这是一个非常不透明的世界，这类情事或许经常上演，我们却一无所知。」

维沃特卡尼亚实验室里的动物已经过兽医检查，并安置到其他设施。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP