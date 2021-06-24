西班牙对McAfee创办人死因展开调查

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（法新社马德里24日电） 美国知名防毒软体公司迈克菲（McAfee）同名创办人昨天被发现在西班牙狱中身亡，似乎是自杀。西班牙司法人员今天对他的死因展开调查。

75岁的迈克菲（John McAfee）遭到美国依逃税罪名起诉，去年10月他在西班牙巴塞隆纳机场准备搭机飞往土耳其伊斯坦堡（Istanbul）时遭到逮捕，其后一直被拘押在西班牙监狱。

迈克菲生前关在巴塞隆纳附近的Brians 2监狱，狱方约于昨晚7时在他的牢房中发现遗体。狱方发言人表示，死因「似乎是自杀」。

加泰隆尼亚（Catalonia）司法官员证实死者是迈克菲。他的遗体被发现前数小时，西班牙法院才刚批准将他引渡回美国受审，但仍可上诉。

一名加泰隆尼亚地区司法部门发言人今天告诉法新社，司法官员已将迈克菲的遗体带走进行调查，以确定他的死因。

发言人表示：「死亡原因似乎是自杀，但必须透过解剖确认。」她还说，验尸工作可能数天后展开。

根据美国法院的起诉书资料，迈克菲被控在2014年至2018年透过顾问工作、加密货币和出售个人生涯故事版权等方式获取上千万美元收入，却刻意未如实报税。若遭到定罪，他面临最高30年徒刑。（译者：张正芊/核稿：陈秤一）

© 2021 AFP