西班牙拚观光 开放已接种旅客入境

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（法新社西班牙马拉加7日电） 西班牙今天开放世界各地已接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的旅客入境，希望观光人潮回归，重振受到疫情冲击的至关重要观光业。

西班牙卫生部长德瑞亚丝（Carolina Darias）坚称「西班牙是安全的目的地」，还说西班牙「正逐渐重拾全球观光业领导地位」。

未接种的欧洲人目前可持72小时内PCR核酸检测阴性证明进入西班牙，从今天起，可以改持费用较低的抗原检验阴性报告入境。

不过，英国尚未将西班牙从「黄灯」风险国家名单除名，意味着英国旅客返国时仍将需要隔离，以及为昂贵的COVID-19检测付费。德瑞亚丝表示，英国的决定「令人失望」。

英国对西班牙来说是重要观光业市场，通常旅游人数占最大宗，2019年西班牙8350万入境人次中，逾1/5来自英国。

无论如何，观光业者仍希望夏季游客增加。

西班牙旅行社协会会长路易（Jose Luis Prieto）希望今天开始就有「惊人的回春」。根据他的说法，英国、法国和德国旅行业者过去几周已接到大批民众的询问电话。

西班牙今天起也将开始让邮轮再度入港。

© 2021 AFP